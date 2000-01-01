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Лучшева Лариса Файзылхановна
7.7
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Лучшева Лариса Файзылхановна

Стоматолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Стоматология", 1989 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности "Стоматология терапевтическая", кафедра терапевтической стоматологии ХГМУ, 1994 г.
  • ХГМУ, Аспирантура, кафедра терапевтической стоматологии, 2000 г. окончания.
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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
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Стоматолог
300 р
1 отзыв

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