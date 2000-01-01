Лучшева Лариса Файзылхановна
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Врач стоматолог по заболеваниям слизистой оболочки рта, доцент кафедры стоматологии КГБОУ ДПО ИПКСЗ. Имеет более 80 научных публикаций, 3 рационализаторских предложений и патентованную базу данных «Состояние органов челюстно-лицевой области». Отмечена правительством Хабаровского края дипломом I степени краевого конкурса «Признание» в номинации «Лучший врач Хабаровского края» на звание «Лучший врач-стоматолог» в 2016 году.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Консультация взрослых
Стоматолог
300 р
Загрузка комментариев...