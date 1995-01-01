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Иващенко Наталья Анатольевна
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Иващенко Наталья Анатольевна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Специализация "Стоматология, 1994 г. окончания
  • ХГМИ, Интернатура по специальности "Стоматология детская", 1995 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Стоматология терапевтическая, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Тарилюкс
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 65
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
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