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Иващенко Наталья Анатольевна
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Иващенко Наталья Анатольевна
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, Специализация "Стоматология, 1994 г. окончания
ХГМИ, Интернатура по специальности "Стоматология детская", 1995 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Стоматология терапевтическая, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Тарилюкс
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 65
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
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