Стоматолог-гигиенист в Хабаровске

Стоматолог-гигиенист планирует и проводит профилактические и гигиенические мероприятия по уходу за зубами и полостью рта.



Обратиться за услугами к стоматологу-гигиенисту в Хабаровске следует перед началом лечения или удаления зубов, так же если Вы планируете устанавливать зубные протезы, импланты, перед ортодонтическим лечением или отбеливанием зубного ряда.



Желательно не реже раза в год посещать кабинет стоматолога-гигиенитса в профилактических целях. Особенно людям, увлекающимся кофе, крепким чаем, газировкой, людям которые курят и тем кто носит брекеты.



Визит к специалисту не стоит откладывать при появлении таких признаков как:

- кровоточивость десен;

- жжение и зуд в деснах;

- неприятный запах изо рта.



На нашем сайте Вы сможете найти опытного стоматолога-гигиениста в Хабаровске и записаться на прием по телефону. Выбрать специалиста Вам помогут отзывы пациентов и анкеты врачей. Цены варьируются в зависимости от опыта врача и его квалификации.