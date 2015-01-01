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Лысяк Андрей Геннадьевич
6.6
2

Лысяк Андрей Геннадьевич

Рентгенолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Педиатрия", врач-педиатр, 1988 г. окончания.
  • Сертификат по рентгенология, 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • Первичная специализация по рентгенологии, 2000 г.
  • Рентгенология, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С 2015 г. - рентгенолог, Нейроклиника.
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
2 отзыва

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