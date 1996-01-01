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Романюха Роман Владимирович
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Романюха Роман Владимирович
Рентгенолог
,
Зав. рентгеновским отделением
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Амурская Государственная Медицинская Академия, г. Благовещенск, специализация "Лечебное дело", 1996 г. окончания.
Интернатура Амурская Государственная Медицинская Академия , по специальности "Рентгенгология", 1998 г. окончания.
Сертификат по "Рентгенологии" до 2020 г.
Курсы повышения квалификации
Первичную специализацию по рентгенологии, Амурская Государственная Медицинская Академия г. Благовещенск, 1997 г. окончания.
Повышал квалификацию, г . Санкт- Петербург.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Мед-Арт
Доступна онлайн запись
ул. Яшина, 38Б
Консультация взрослых
Рентгенолог
По запросу
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