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Макаревич Елена Михайловна
6.0
0
Макаревич Елена Михайловна
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, педиатрия, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №1
ул. Льва Толстого, 7
0 отзывов
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