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  3. Макаревич Елена Михайловна
Макаревич Елена Михайловна
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Макаревич Елена Михайловна

Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, педиатрия, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №1
ул. Льва Толстого, 7
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