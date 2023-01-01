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  3. Макарова Анна Владимировна
Макарова Анна Владимировна
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Макарова Анна Владимировна

Акушер
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Балейское медицинское училище Министерства здравоохранения РСФСР, Фельдшер, 1983 г. окончания.
  • Сертификат "Акушерское дело", действителен до 31 мая 2023 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 10А
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