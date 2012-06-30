Малахова Ольга Геннадьевна

2011 г. - Свидетельство о повышении квалификации по специальности "Медицинский массаж".

30.06.2012 г. - Сертификат ХБ №013283 по специальности "Медицинский массаж" Удостоверение о повышении квалификации № 180000858943 по программе "медицинский массаж" от 17 июня 2017 года.

Сертификат специалиста № 0727310087576 от 17 июня 2017 года по специальности "медицинский массаж".