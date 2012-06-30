  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Малахова Ольга Геннадьевна
Малахова Ольга Геннадьевна

Малахова Ольга Геннадьевна

Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж не указан
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский колледж в 2012 году по специальности "Сестринское дело", квалификация "медицинская сестра".
Курсы повышения квалификации
  • 2011 г. - Свидетельство о повышении квалификации по специальности "Медицинский массаж".
  • 30.06.2012 г. - Сертификат ХБ №013283 по специальности "Медицинский массаж" Удостоверение о повышении квалификации № 180000858943 по программе "медицинский массаж" от 17 июня 2017 года.
  • Сертификат специалиста № 0727310087576 от 17 июня 2017 года по специальности "медицинский массаж".
Еще 4
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А

Похожие специалисты

Все врачи