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Малахова Ольга Геннадьевна
Малахова Ольга Геннадьевна
Медицинская сестра (брат) по массажу
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Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский колледж в 2012 году по специальности "Сестринское дело", квалификация "медицинская сестра".
Курсы повышения квалификации
2011 г. - Свидетельство о повышении квалификации по специальности "Медицинский массаж".
30.06.2012 г. - Сертификат ХБ №013283 по специальности "Медицинский массаж" Удостоверение о повышении квалификации № 180000858943 по программе "медицинский массаж" от 17 июня 2017 года.
Сертификат специалиста № 0727310087576 от 17 июня 2017 года по специальности "медицинский массаж".
15.08.2021 г. - Удостоверение о повышении квалификации № 612414946199 по программе "Медицинский массаж"
25.09.2021 г. - Удостоверение о повышении квалификации № 6327 00061287 по программе "Медицинский массаж как лечебный метод"
15.01.2022 г. - Удостоверение о повышении квалификации № 632415624686 по программе "Медицинский массаж при заболеваниях позвоночника"
19.03.2022 г. - Удостоверение о повышении квалификации № 632416210192 по программе "Методики массажа при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и нарушениях обмена веществ"
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Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
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