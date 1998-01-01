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  3. Азарова Светлана Владимировна
Азарова Светлана Владимировна
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Азарова Светлана Владимировна

Массажист, Медицинская сестра (брат) по массажу
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Информация о враче
Образование
  • ХГМК, специальность "Сестринское дело", 1998 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат ХГМК по физиотерапии.
  • Сертификат по вакуумному массажу на аппарате ICOONE.
  • Сертификаты по мезотерапии по телу "Meso-Set", "Inno-TDS", "Elpaiv-cosmetics".
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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71А
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
2 отзыва

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