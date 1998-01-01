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Азарова Светлана Владимировна
6.6
2
Азарова Светлана Владимировна
Массажист
,
Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж не указан
Медицинская сестра, мастер аппаратного массажа.
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Информация о враче
Образование
ХГМК, специальность "Сестринское дело", 1998 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Сертификат ХГМК по физиотерапии.
Сертификат по вакуумному массажу на аппарате ICOONE.
Сертификаты по мезотерапии по телу "Meso-Set", "Inno-TDS", "Elpaiv-cosmetics".
Сертификаты по мезотерапии по телу "Meso-Set", "Inno-TDS", "Elpaiv-cosmetics".
Курсы повышения квалификации "Плазмолифтинг по телу".
Еще 2
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71А
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
2 отзыва
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