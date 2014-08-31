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  3. Малынова Оксана Анатольевна
Малынова Оксана Анатольевна
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Малынова Оксана Анатольевна

Неонатолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Высшее образование, Неонатология, сертификат №0127240167569 от 31.08.2014 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №4
ул. Тургенева, 79
Первичный приём взрослых
Неонатолог
По запросу
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