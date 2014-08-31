Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Малынова Оксана Анатольевна
6.0
0
Малынова Оксана Анатольевна
Неонатолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Высшее образование, Неонатология, сертификат №0127240167569 от 31.08.2014 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №4
ул. Тургенева, 79
Первичный приём взрослых
Неонатолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Шумилова
Ирина Владимировна
Неонатолог
,
Заместитель главного врача
6.0
0
Записаться
Добрина
Ирина Владимировна
Неонатолог
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Гребенюк
Людмила Михайловна
Неонатолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...