Неонатолог в Хабаровске

Неонатолог это специалист, который проводит самый первый осмотр новорожденного и оценивает его состояние здоровья, диагностирует наличие какой-либо болезни и назначает необходимое лечение. Следит за здоровьем новорожденных и младенцев до 6 месяцев. Ухаживает за недоношенными детками. Ухаживает за недоношенными детками.



Неонатологи Хабаровска занимаются возможным развитием таких болезней новорожденного как:

- молочница;

- опрелости;

- желтуха;

- бронхит;

- нарушение работы щитовидной железы;

- запоры или поносы;

- пупочная грыжа;

- гипотериоз.



К неонатологу в Хабаровске следует обращаться:

- при появлении опрелостей;

- при возникновении кровотечения из пупка;

- при появлении сыпи различного характера;

- при воспалении глаз;

- при рвоте.



Органы новорожденного, которые изучает неонатолог, чтобы диагностировать возможное нарушение: голова, шея, живот, легкие, сердце, суставы, половые органы, рефлексы.



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