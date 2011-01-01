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Манцевич Иван Витальевич

Манцевич Иван Витальевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет
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Информация о враче
Образование
  • Диплом КА25595, год окончания 2011 квалификация «Врач-стоматолог» по специальности «Стоматология»
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Зубная Фея
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
500 р

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