Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Маннанова Олеся Ахатовна
6.0
0
Маннанова Олеся Ахатовна
Нарколог
,
Психиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 2004 г. окончания.
ДВГМУ, Ординатура по специализации "Психиатрия", 2009 г.
Сертификат по специализации "Психотерапия", 2018 г.
Сертификат по специализации "Психиатрия", 2019 г.
Сертификат по специализации "Психиатрия-наркология", 2023 г.
Еще 2
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
Первичный приём взрослых
Нарколог
По запросу
Психиатр
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Селезнева-Кшевина
Марина Алексеевна
Нарколог
,
Дерматовенеролог
,
Косметолог
7.7
8
Записаться
Семенченко
Елизавета Константиновна
Нарколог
6.0
0
Записаться
Андреянов
Алексей Александрович
Психиатр
,
Психотерапевт
,
Психиатр-нарколог
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...