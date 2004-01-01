  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Маннанова Олеся Ахатовна
Маннанова Олеся Ахатовна
6.0
0

Маннанова Олеся Ахатовна

Нарколог, Психиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 2004 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ординатура по специализации "Психиатрия", 2009 г.
  • Сертификат по специализации "Психотерапия", 2018 г.
Еще 2
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
Первичный приём взрослых
Нарколог
По запросу
Психиатр
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи