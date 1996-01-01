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Двоенко Елена Николаевна
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Двоенко Елена Николаевна

Нарколог, Психиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1996 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Психиатрия", 2019 г.
  • Сертификат по специальности "Психиатрия и наркология", 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Кубяка, 2Б
Первичный приём взрослых
Нарколог
По запросу
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