Маслянко Элла Евгеньевна
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием:
Исследование печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, определение кровотока в венозном и артериальном русле печени и селезенки, других органов брюшной полости.
Исследование почек и надпочечников с оценкой кровотока.
Исследование сердца и крупных сосудов, определение состояния внутрисердечной гемодинамики, допплеркардиография, допплеровское исследование кровотока в крупных сосудах.
Исследование органов малого таза - трансабдоминальное и трансвагинальное
Ультразвуковая диагностика в акушерстве: установление срока беременности.
Исследование щитовидной железы с оценкой кровотока
Исследование молочных желез
Трансректальное и трансабдоминальное исследование предстательной железы
Исследование органов мошонки
Осмотр мочевого пузыря, определение его объема и объема остаточной мочи
Исследование поверхностных структур: лимфоузлов, мышц, подкожных образований
УЗИ и биометрия глаза.
Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных,
Исследование печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, определение кровотока в венозном и артериальном русле печени и селезенки, других органов брюшной полости.
Исследование почек и надпочечников с оценкой кровотока.
Исследование сердца и крупных сосудов, определение состояния внутрисердечной гемодинамики, допплеркардиография, допплеровское исследование кровотока в крупных сосудах.
Исследование органов малого таза - трансабдоминальное и трансвагинальное
Ультразвуковая диагностика в акушерстве: установление срока беременности.
Исследование щитовидной железы с оценкой кровотока
Исследование молочных желез
Трансректальное и трансабдоминальное исследование предстательной железы
Исследование органов мошонки
Осмотр мочевого пузыря, определение его объема и объема остаточной мочи
Исследование поверхностных структур: лимфоузлов, мышц, подкожных образований
УЗИ и биометрия глаза.
Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных,
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Адреса и стоимость приёма
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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