Маслянко Элла Евгеньевна

Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием:



Исследование печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, определение кровотока в венозном и артериальном русле печени и селезенки, других органов брюшной полости.

Исследование почек и надпочечников с оценкой кровотока.

Исследование сердца и крупных сосудов, определение состояния внутрисердечной гемодинамики, допплеркардиография, допплеровское исследование кровотока в крупных сосудах.

Исследование органов малого таза - трансабдоминальное и трансвагинальное

Ультразвуковая диагностика в акушерстве: установление срока беременности.

Исследование щитовидной железы с оценкой кровотока

Исследование молочных желез

Трансректальное и трансабдоминальное исследование предстательной железы

Исследование органов мошонки

Осмотр мочевого пузыря, определение его объема и объема остаточной мочи

Исследование поверхностных структур: лимфоузлов, мышц, подкожных образований

УЗИ и биометрия глаза.

Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных,