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  3. Маслянко Элла Евгеньевна
Маслянко Элла Евгеньевна
6.0
0

Маслянко Элла Евгеньевна

УЗИ-специалист
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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