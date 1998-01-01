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  3. Лапченко Александр Алексеевич
Лапченко Александр Алексеевич
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Лапченко Александр Алексеевич

УЗИ-специалист, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Лечебное дело", 1983 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", МУЗ Городская больница №7 г. Комсомольск-на-Амуре, 1983-1984 гг.
  • ИПКСЗ, Переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2016 г.
Курсы повышения квалификации
  • УЗД заболеваний сердца и брюшной полости, ККБ, 1986 г.
  • УЗД заболеваний сердца и сосудов (г. Санкт-Петербург), 1994 г.
  • УЗДГ сердца и сосудов, ДВГМУ, 1998 г.
Еще 6
Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник конференций и съездов ассоциации специалистов УЗД в медицине.
Опыт работы
  • 1983-2014 гг. - Городская больница №7 (г. Комсомольск-на-Амуре).
  • 2014-2015 гг. - МЦ "Нефертити".
  • 2015г. - по нас.время - Краевой онкоцентр (г. Хабаровск).
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Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Суворова, 32
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 74
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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