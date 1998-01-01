Лапченко Александр Алексеевич
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Выполняет УЗИ щитовидной железы, паращитовидной железы, лимфоузлов, УЗИ поверхностных структур, брахиоцефальных сосудов, сердца, брюшной полости, почек, мочевого пузыря, простаты (ТАД, ТРУЗИ), мошонки, молочной железы, брюшной аорты и ее ветвей.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Суворова, 32
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 74
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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