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  3. Мельник Елена Геннадьевна
Мельник Елена Геннадьевна
6.2
0

Мельник Елена Геннадьевна

Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, лечебное дело, 1993 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Тихоокеанская, 85
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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