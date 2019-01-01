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Меньшова Виктория Евгеньевна
Меньшова Виктория Евгеньевна
Массажист
Стаж 36 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, по специальности "Медицинский массаж", 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
Вторичный приём детей
Массажист
По запросу
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