Михайлина Ольга Викторовна
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Специалист высочайшего класса по лечению каналов, эстетической реставрации, полному восстановлению анатомической формы жевательных зубов. Только современные пломбировочные материалы и методы лечения. Эндодонтическое лечение по контролем рентгена. Лечение заболеваний дёсен (пародонтит, пародонтоз) современными методами.
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Адреса и стоимость приёма
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 40
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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