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  3. Михайлина Ольга Викторовна
Михайлина Ольга Викторовна
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Михайлина Ольга Викторовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология"
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Белый клык
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 40
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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