Курс: "Новейшие достижения в области инструментальной обработки корневых каналов зубов. Важнейшие этапы при лечении", июнь 2012г, Хабаровск.

Курс: "Решение проблем в эндодонтическом лечении, которые требуют повторного вмешательства", июнь 2012 г, Хабаровск.

Курс: "Повторное эндодонтическое лечение. Сложные случаи", июнь 2012 г, Хабаровск.