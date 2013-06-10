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Михеева Светлана Ивановна
6.2
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Михеева Светлана Ивановна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Высшее медицинское Хабаровский медицинский институт- 1976. Специальность- лечебное дело, квалификация- врач лечебник
  • Сертификат - отоларингология – от 10.06.2013 до 10.06.2018
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
Бесплатно
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