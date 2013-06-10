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Михеева Светлана Ивановна
6.2
1
Михеева Светлана Ивановна
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Высшее медицинское Хабаровский медицинский институт- 1976. Специальность- лечебное дело, квалификация- врач лечебник
Сертификат - отоларингология – от 10.06.2013 до 10.06.2018
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
Бесплатно
1 отзыв
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