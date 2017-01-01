Уварова Валерия Викторовна
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
амбулаторный прием оториноларинголога в детской и взрослой практике
лечение осложнений ОРВИ, вскрытие асбцессов, кист уха, глотки и носа
диагностика и лечение патологии среднего и внутреннего уха
ведение пациентовс дисфункциями слуха и голоса,
проведение экспертизы трудоспособности (ЭВН)
лечение осложнений ОРВИ, вскрытие асбцессов, кист уха, глотки и носа
диагностика и лечение патологии среднего и внутреннего уха
ведение пациентовс дисфункциями слуха и голоса,
проведение экспертизы трудоспособности (ЭВН)
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1350 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1100 р
ул. Дикопольцева, 34
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1300 р
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1300 р
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