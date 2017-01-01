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  3. Уварова Валерия Викторовна
Уварова Валерия Викторовна
6.6
2

Уварова Валерия Викторовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1991 г.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Оториноларингология", 1992 г.
  • Клиническая ординатура на базе "Городская больница № 2" по специальности "Оториноларингология", 1993-1994 г.г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Оториноларингология, 2017 Г.
  • ИПКСЗ, Экспертиза временной нетрудоспособности, 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1350 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1100 р
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Дикопольцева, 34
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1300 р
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1300 р
2 отзыва

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