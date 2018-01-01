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Микенина Мария Владимировна
Микенина Мария Владимировна
Терапевт
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Информация о враче
Образование
ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации; Лечебное дело, 2018 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Терапевт
3000 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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