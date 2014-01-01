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Митникова Татьяна Евгеньевна
6.3
7
Митникова Татьяна Евгеньевна
Терапевт
,
УЗИ-специалист
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2014 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Терапия", 2015 г. окончания.
Ординатура по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2017 г. окончания.
Сертификат по "УЗД" до 2022 г.
Сертификат по "Терапии" до 2022 г.
Еще 2
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Мед-Арт
Доступна онлайн запись
ул. Яшина, 38Б
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Терапевт
1250 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
800 р
7 отзывов
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