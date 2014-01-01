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  3. Митникова Татьяна Евгеньевна
Митникова Татьяна Евгеньевна
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Митникова Татьяна Евгеньевна

Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2014 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Терапия", 2015 г. окончания.
  • Ординатура по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2017 г. окончания.
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Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Мед-Арт
Доступна онлайн запись
ул. Яшина, 38Б
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Терапевт
1250 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
800 р
7 отзывов

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