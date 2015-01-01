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  3. Митрофанова Екатерина Сергеевна
Митрофанова Екатерина Сергеевна
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Митрофанова Екатерина Сергеевна

Хирург
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2015 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по Хирургии, 2016 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
Вторичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Вторичный приём детей
Хирург
По запросу
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 26А
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
Вторичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Вторичный приём детей
Хирург
По запросу
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