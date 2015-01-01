Митрофанова Екатерина Сергеевна

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Адреса и стоимость приёма
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
ул. Аксёнова, 41
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
Вторичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Вторичный приём детей
Хирург
По запросу
ул. Аксёнова, 26А
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
Вторичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Вторичный приём детей
Хирург
По запросу
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