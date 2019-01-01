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Момот Александр Валентинович

Момот Александр Валентинович

Травматолог-ортопед
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
  • 2019 г.– ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» по специальности «Лечебное дело»
  • 2021 г. – Ординатура в ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» по специальности «Травматология и ортопедия». Сертификат действует до 2026 г.
Курсы повышения квалификации
  • 2022г. Курс по артроскопической хирургии плечевого сустава. ФГБУ «НХМЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва.
  • 2023г. Курс по артроскопической хирургии коленного сустава. Ассоциация ДПО «Образовательный центр высоких медицинских технологий», г. Казань.
  • 2023г. Курс по эндопротезированию тазобедренного сустава. ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, г. Санкт-Петербург.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
2500 р
Вторичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
2500 р

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