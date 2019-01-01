Момот Александр Валентинович
Стаж 3 года
Мои профессиональные навыки:
• Лечение дегенеративных заболеваний суставов;
• Лечение деформаций ног;
• Лечение ложных суставов;
• Лечение деформаций стоп.
• Введение препаратов гиалуроновой кислоты;
• PRP (ПРП терапия);
• Артроскопия коленного, плечевого суставов;
• Пластика ПКС; Шов мениска;
• Лечение переломов костей конечностей;
• Лечение переломов костей таза;
• Лечение переломов вертлужной впадины;
• Малоинвазивный метод лечения переломов;
• Шов сухожилий;
• Лечение вывиха плеча;
• Эндопротезирование суставов;
• Удаление пластин, штифтов.
• Лечение дегенеративных заболеваний суставов;
• Лечение деформаций ног;
• Лечение ложных суставов;
• Лечение деформаций стоп.
• Введение препаратов гиалуроновой кислоты;
• PRP (ПРП терапия);
• Артроскопия коленного, плечевого суставов;
• Пластика ПКС; Шов мениска;
• Лечение переломов костей конечностей;
• Лечение переломов костей таза;
• Лечение переломов вертлужной впадины;
• Малоинвазивный метод лечения переломов;
• Шов сухожилий;
• Лечение вывиха плеча;
• Эндопротезирование суставов;
• Удаление пластин, штифтов.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
2500 р
Вторичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
2500 р