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Мусуривская Татьяна Валентиновна
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0
Мусуривская Татьяна Валентиновна
Зав. отделением
,
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1991 г. окончания
ДВГМУ, Рентгенология, 2015 г.
ДВГМУ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
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