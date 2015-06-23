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Навасартян Елена Артуровна
6.3
2
Навасартян Елена Артуровна
Стоматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 23.06.2015 г. окончания.
Сертификат "Стоматология общей практики", действителен по 31.07.2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Стомадент-ДВ
ул. Тихоокеанская, 171В
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
2 отзыва
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