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Фролов Александр Иванович
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Фролов Александр Иванович

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет
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Участие в ассоциациях

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Опыт работы
  • Специализация – эндонтическое лечение зубов, эстетическая реставрация.
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Адреса и стоимость приёма
Пиранья
Доступна онлайн запись
ул. Павловича, 13
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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