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Назаренко Анна Вадимовна

Назаренко Анна Вадимовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 5 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Диплом о высшем профессиональном образовании по специальности «Лечебное дело» получен на базе ФГБОУ ВО ДВГМУ от 30.06.2020 г.
  • Диплом об окончании ординатуры по специальности «Оториноларингология» получен на базе ФГБОУ ВО ДВГМУ от 30.06.2022 г.
Курсы повышения квалификации
  • Пройдена первичная специализированная аккредитация по специальности «Оториноларингология» от 26.07.2022 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 15
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
2000 р

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