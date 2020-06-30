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Назаренко Анна Вадимовна
Назаренко Анна Вадимовна
Лор (оториноларинголог)
Стаж 5 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Диплом о высшем профессиональном образовании по специальности «Лечебное дело» получен на базе ФГБОУ ВО ДВГМУ от 30.06.2020 г.
Диплом об окончании ординатуры по специальности «Оториноларингология» получен на базе ФГБОУ ВО ДВГМУ от 30.06.2022 г.
Курсы повышения квалификации
Пройдена первичная специализированная аккредитация по специальности «Оториноларингология» от 26.07.2022 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 15
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
2000 р
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