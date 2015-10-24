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Нечитайло Эльвира Леонтьевна
6.0
0

Нечитайло Эльвира Леонтьевна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1973 г. окончания.
  • Сертификат специалиста "Педиатрия", от 24.10.2015 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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