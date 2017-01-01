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Гагина Вера Михайловна
6.3
2
Гагина Вера Михайловна
Педиатр
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, по специальности "Педиатрия", 1978 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Педиатрия", ИПКСЗ, 2012 г.
Повышение квалификации "Экспертиза временной нетрудоспособности", ИПКСЗ, 2017 г.
Повышение квалификации, "Педиатрия", ИПКСЗ, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём детей
Педиатр
1350 р
Вторичный приём детей
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1000 р
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2 отзыва
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