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Гагина Вера Михайловна
6.3
2

Гагина Вера Михайловна

Педиатр
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Педиатрия", 1978 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Педиатрия", ИПКСЗ, 2012 г.
  • Повышение квалификации "Экспертиза временной нетрудоспособности", ИПКСЗ, 2017 г.
  • Повышение квалификации, "Педиатрия", ИПКСЗ, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём детей
Педиатр
1350 р
Вторичный приём детей
Педиатр
1000 р
Консультация детей
Педиатр
850 р
2 отзыва

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