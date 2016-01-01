Нестеренко Дарья Александровна
Квалифицированный врач-онколог, заведующий онкологического дневного стационара ГКП № 3. Производит амбулаторный прием взрослых пациентов с доброкачественными и злокачественными новообразованиями. Оказывает помощь онкологическим пациентам, в том числе паллиативную. Занимается выработкой плана обследования, направленной на установление диагноза, дальнейшего лечения
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Консультация взрослых
Терапевт
1600 р
Онколог
2200 р