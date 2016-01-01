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Нестеренко Дарья Александровна

Нестеренко Дарья Александровна

Онколог, Терапевт
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
  • ГБУО ВПО ДВГМУ МЗ ХК, лечебный факультет, 2010 −2016гг.
  • Интернатура по специальности терапия 2016-2017гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации «Терапия», ГБУО ВПО ДВГМУ МЗ ХК, 2020г.
  • Профессиональная переподготовка «Онкология», ГБУО ВПО ДВГМУ МЗ ХК, 2020г.
  • Злокачественные заболевания крови: лейкозы, лимфомы, Факультет непрерывного медицинского образования Медицинского института РУДН, 2023г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Март 2023г по н. в. Врач-онколог, и. о. зав онкологического дневного стационара ГКБУЗ ГКП № 3 МЗ ХК.
  • Июль 2022г — апрель 2023г: заведующий онкологического дневного стационара, ГКБУЗ ЦРБ им Лазо.
  • Июль 2022г — март 2023г: врач-терапевт отделения паллиативной помощи, КГБУЗ ККЦО МЗ ХК.
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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Консультация взрослых
Терапевт
1600 р
Онколог
2200 р

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