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Корогод Ванда Владимировна
6.6
2
Корогод Ванда Владимировна
Эндокринолог
Стаж 9 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ по специальности "Лечебное дело", 2011 г. окончания.
Интернатура по специальности "Терапия", 2011-2012 гг.
Профессиональная переподготовка, интернатура по "Эндокринологии", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности "Терапия", 2017 г.
Сертификат по специальности "Диетология", 2016 г.
Сертификат по специальности "Диетология", 2018 г.
ИПКСЗ, Эндокринология, 2018 г.
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
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По запросу
Поликлиника МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
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2 отзыва
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