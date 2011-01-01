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  3. Корогод Ванда Владимировна
Корогод Ванда Владимировна
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Корогод Ванда Владимировна

Эндокринолог
Стаж 9 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Лечебное дело", 2011 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", 2011-2012 гг.
  • Профессиональная переподготовка, интернатура по "Эндокринологии", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Терапия", 2017 г.
  • Сертификат по специальности "Диетология", 2016 г.
  • Сертификат по специальности "Диетология", 2018 г.
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
Поликлиника МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Ленина, 37
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
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