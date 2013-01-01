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Нестеренко Татьяна Ивановна

Нестеренко Татьяна Ивановна

Клинический психолог
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Информация о враче
Образование
  • Высшее образование - Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования"Дальневосточный институт психологии и психоанализа" , Психология, 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • егосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования"Дальневосточный институт психологии и психоанализа" , Прикладной и клинический психоанализ, 2013 г.
  • Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования"Дальневосточный институт психологии и психоанализа" , Клиническая психология, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клиник-А
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём взрослых
Клинический психолог
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