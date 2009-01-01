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Любачевская Екатерина Александровна
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Любачевская Екатерина Александровна

Психотерапевт, Клинический психолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГГУ, специализация "Клиническая психология", 2004 - 2009 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Московский гештальт институт, Долгосрочная программа подготовки гештальт-терапевтов, 2009 - 2012 гг.
  • Институт консультирования и системных решений, г.Москва, "Психотерапия", 2013 г.
  • Российская ассоциация юнгинианской песочной терапии, г. Санкт-Петербург, Юнгинианская песочная терапия, 2013 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Центр семейной психотерапии и консультирования
ул. Раздольная, 11
Консультация взрослых
Психотерапевт
По запросу
Клинический психолог
По запросу
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