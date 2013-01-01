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Новицкая Владислава Сергеевна
6.3
1
Новицкая Владислава Сергеевна
Стоматолог
Стаж 7 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2012 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
Конференция по нейросоматостоматологии "Детская стоматология — залог здоровья", г. Хабаровск, 21-23 марта 2014г.
Семинар "Построение профессиональных коммуникаций между врачами-стоматологами и зубными техниками" Б. Фридзон, г. Хабаровск, 11 июня 2013г.
Семинар "Майнд-менеджмент: результат с удовольствием", г. Хабаровск, 24 января 2013г.
Семинар "Планирование индивидуальных программ профилактики стоматологических заболеваний. Мониторинг эффективности", 28 ноября 2012г.
Семинар "Свободный дизайн в реставрации передних зубов", г. Хабаровск, 2012г.
Семинар "Свободный дизайн в реставрации боковых зубов", г. Хабаровск, 2012г.
ИПКСЗ, Стоматология общей практики, 2018 г.
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Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Тари Лэнд
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Консультация детей
Стоматолог
650 р
1 отзыв
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