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  3. Новицкая Владислава Сергеевна
Новицкая Владислава Сергеевна
6.3
1

Новицкая Владислава Сергеевна

Стоматолог
Стаж 7 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2012 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Конференция по нейросоматостоматологии "Детская стоматология — залог здоровья", г. Хабаровск, 21-23 марта 2014г.
  • Семинар "Построение профессиональных коммуникаций между врачами-стоматологами и зубными техниками" Б. Фридзон, г. Хабаровск, 11 июня 2013г.
  • Семинар "Майнд-менеджмент: результат с удовольствием", г. Хабаровск, 24 января 2013г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Тари Лэнд
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Консультация детей
Стоматолог
650 р
1 отзыв

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