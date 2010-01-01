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  3. Соколкова Анна Сергеевна
Соколкова Анна Сергеевна
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Соколкова Анна Сергеевна

Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 9 лет / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2010 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2011 г.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Стоматология ортодонтическая", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Ошибки и осложнения при ортодоническом лечении несъемной техникой.
  • Ортодонтическое лечение при адентии. Устранение мезиального наклона маляров. Командный подход.
  • Грамотное применение системы Damon в ортодонтической практике: от понимания принципов работы до завершающих этапов лечения.
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Адреса и стоимость приёма
Da Vinci
Доступна онлайн запись
ул. Запарина, 2Г
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
300 р
Стоматолог
Бесплатно
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
300 р
Стоматолог
Бесплатно
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Стоматолог
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Стоматолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Вторичный приём детей
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортодонт
По запросу
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