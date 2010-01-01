Соколкова Анна Сергеевна
Стаж 9 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Проводит лечение различных форм нарушения прикуса, с использованием множества видов брекет-систем, элайнеров, БНР (быстрый небный расширитель), пластинок, трейнеров. Владеет несколькими техниками исправления прикуса, в том числе техникой многопетлевой дуги.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Запарина, 2Г
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
300 р
Стоматолог
Бесплатно
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
300 р
Стоматолог
Бесплатно
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Стоматолог
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Стоматолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Вторичный приём детей
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортодонт
По запросу
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