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Нуждина Наталья Федоровна
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Нуждина Наталья Федоровна
Детский эндокринолог
Стаж 11 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ в 2009 г., врач-эндокринолог детский
Курсы повышения квалификации
сертификат от 30.03.2020 г. - детская эндокринология
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Гайдара, 13
Первичный приём детей
Детский эндокринолог
1500 р
Вторичный приём детей
Детский эндокринолог
1400 р
0 отзывов
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