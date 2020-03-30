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Нуждина Наталья Федоровна
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Нуждина Наталья Федоровна

Детский эндокринолог
Стаж 11 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ в 2009 г., врач-эндокринолог детский
Курсы повышения квалификации
  • сертификат от 30.03.2020 г. - детская эндокринология
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Гайдара, 13
Первичный приём детей
Детский эндокринолог
1500 р
Вторичный приём детей
Детский эндокринолог
1400 р
0 отзывов

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