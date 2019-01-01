Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Коновалова Галина Евгеньевна
6.0
0
Коновалова Галина Евгеньевна
Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1984 г. окончания.
Интернатура, Центральная районная больница г. Советская Гавань, Педиатрия, 1985 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Педиатрия, 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Данчука, 4
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Васичева
Наталья Сергеевна
Педиатр
6.3
7
Записаться
Копылов
Евгений Николаевич
Педиатр
,
Пульмонолог
,
Главный врач
7.9
6
Записаться
Горбачёв
Александр Владимирович
Педиатр
,
Врач ЛФК
,
Бобат терапевт
6.6
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...