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  3. Няньчук Алла Григорьевна
Няньчук Алла Григорьевна
6.3
1

Няньчук Алла Григорьевна

Психиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1980 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Муравьёва-Амурского, 11
Первичный приём детей
Психиатр
По запросу
1 отзыв

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