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Няньчук Алла Григорьевна
6.3
1
Няньчук Алла Григорьевна
Психиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1980 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Муравьёва-Амурского, 11
Первичный приём детей
Психиатр
По запросу
1 отзыв
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