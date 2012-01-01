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  3. Браницкая Мария Зиновьевна
Браницкая Мария Зиновьевна
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Браницкая Мария Зиновьевна

Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2012 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Психиатрия", 2014 г.
  • Сертификат по специальности "Психиатрия", 2019 г.
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Курсы повышения квалификации

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Льва Толстого, 49
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
Психиатр
По запросу
Психотерапевт
По запросу
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