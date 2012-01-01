Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Браницкая Мария Зиновьевна
6.0
0
Браницкая Мария Зиновьевна
Психиатр
,
Психотерапевт
,
Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2012 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Психиатрия", 2014 г.
Сертификат по специальности "Психиатрия", 2019 г.
Сертификат по специальности "Психотерапия", 2019 г.
Сертификат по специальности "Наркология", до 2020 г.
Еще 2
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Льва Толстого, 49
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
Психиатр
По запросу
Психотерапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Пономарёва
Юлия Геннадьевна
Психиатр
,
Психотерапевт
,
Психиатр-нарколог
6.0
0
Записаться
Галиханова
Альфия Рафиковна
Нарколог
,
Психиатр
,
Психотерапевт
,
Гипнотерапевт
6.3
2
Записаться
Никифорова
Татьяна Олеговна
Психиатр
,
Косметолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...