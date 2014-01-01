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  3. О Анастасия Сосунгиевна
О Анастасия Сосунгиевна
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О Анастасия Сосунгиевна

Маммолог, Онколог
Стаж 6 лет
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Образование
  • Стажировка в Университетской клинике «Кангнам Северанс» (Республики Корея), 2014 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический центр онкологии
ш. Воронежское, 164
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Маммолог
По запросу
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