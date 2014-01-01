О Анастасия Сосунгиевна
Имеет опыт работы в стационаре. Осуществляет прием онкологических пациентов по вопросам диагностики, лечения, наблюдения после выписки из стационара. Консультации по поводу злокачественных новообразований (рак молочных желез, рак желудочно-кишечного тракта, новообразования женской половой сферы, и.т.д.). Лечение осложнений после химиотерапии, назначение симптоматической терапии.
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Адреса и стоимость приёма
ш. Воронежское, 164
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Маммолог
По запросу
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