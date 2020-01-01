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Ожегова Надежда Юрьевна
6.0
0
Ожегова Надежда Юрьевна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Сертификат, "Организация здравоохранения и общественное здоровье" № 0727180478552, до 2020 г.
Сертификат, "Стоматология терапевтическая" № 180000318008, до 2022 г.
Сертификат, "Экспертиза временной нетрудоспособности" № 0727310087146, до 2020 г.
Сертификат, "Управление качеством медицинской помощи", до 2020 г.
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Адреса и стоимость приёма
Регион
ул. Калинина, 76
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Регион
ул. Калинина, 77
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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