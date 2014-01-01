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Орлова Наталья Михайловна
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Орлова Наталья Михайловна

Сурдоакустик
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Прохождение подготовки по подбору и настройке слуховых аппаратов 2014г. Хабаровск
  • Новые технологии WIDEX слуховые аппараты UNIQUE и DREAM, г. Москва, 2017 г.
Участие в ассоциациях
  • Участник конференции Widex в г. Хабаровск.
  • Аудиология, цифровые слуховые аппараты Widex – особенности, настройка, точная настройка.
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Аудионика
Доступна онлайн запись
ул. Верхнеудинская, 11
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