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Орлова Наталья Михайловна
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Орлова Наталья Михайловна
Сурдоакустик
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Прохождение подготовки по подбору и настройке слуховых аппаратов 2014г. Хабаровск
Новые технологии WIDEX слуховые аппараты UNIQUE и DREAM, г. Москва, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Участник конференции Widex в г. Хабаровск.
Аудиология, цифровые слуховые аппараты Widex – особенности, настройка, точная настройка.
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Аудионика
Доступна онлайн запись
ул. Верхнеудинская, 11
0 отзывов
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