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Аудионика
0.5
Рейтинг

Аудионика

В клинике 3 врача
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Адреса
ул. Верхнеудинская, 11
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
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Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Ленинградская, 56А
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
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Информация

Профилактика, диагностика слуха. Приём сурдолога.

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Врачи работающие в клинике
Кропачева Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кропачева Елена Юрьевна

Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж 18 лет
Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж 18 лет
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Принимает детей
Тесленко Юлия Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тесленко Юлия Александровна

Сурдоакустик
Стаж 11 лет
Сурдоакустик
Стаж 11 лет
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Орлова Наталья Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Орлова Наталья Михайловна

Сурдоакустик
Стаж 8 лет
Сурдоакустик
Стаж 8 лет
Записаться на приём

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