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Аудионика
В клинике 3 врачаЗаписаться на приём
Адреса
- +7 (800) 555 50 78 , единая справочная
- +7 (800) 511 45 43 , единая справочная
ул. Верхнеудинская, 11
ул. Ленинградская, 56А
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Информация
Профилактика, диагностика слуха. Приём сурдолога.
Клиника "Аудионика" предлагает:
- Консультация врача-сурдолога;
- Бинауральное слухопротезирование;
- Тональная пороговая аудиометрия;
- Диагностика нарушений слуха;
- Обследование слуха у детей;
- Индивидуальная настройка и поднастройка слухового аппарата;
- Изготовление индивидуальных беруш;
- Изготовление индивидуальных ушных вкладышей и корпусов для слуховых аппаратов (3D технология);
- Слухопротезирование детей;
- Слухопротезирование цифровыми слуховыми аппаратами;
- Помощь в подборе слухового аппарата;
- Обслуживание и ремонт ушных вкладышей и корпусов слуховых аппаратов;
- Продажа батареек и средств по уходу за слуховыми аппаратами;
- Ремонт слуховых аппаратов.
Бесплатная консультация по адресу ул. Ленинградская, 56А.
Бесплатная проверка слуха.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 18 лет
Стаж 18 лет
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Принимает детей
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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