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Тесленко Юлия Александровна
6.3
1
Тесленко Юлия Александровна
Сурдоакустик
Стаж 11 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Участник конференции Widex в Хабаровске
Аудиология, цифровые слуховые аппараты Widex – особенности, настройка, точная настройка
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Аудионика
Доступна онлайн запись
ул. Верхнеудинская, 11
Первичный приём взрослых
Сурдоакустик
По запросу
1 отзыв
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