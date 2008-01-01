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  3. Тесленко Юлия Александровна
Тесленко Юлия Александровна
6.3
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Тесленко Юлия Александровна

Сурдоакустик
Стаж 11 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Участник конференции Widex в Хабаровске
  • Аудиология, цифровые слуховые аппараты Widex – особенности, настройка, точная настройка
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Аудионика
Доступна онлайн запись
ул. Верхнеудинская, 11
Первичный приём взрослых
Сурдоакустик
По запросу
1 отзыв

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