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  3. Осадчук Галина Петровна
Осадчук Галина Петровна
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Осадчук Галина Петровна

Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат, "Стоматология" № 0727180187585, до 12.2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Регион
ул. Калинина, 122
Консультация взрослых
Зубной врач
По запросу
0 отзывов

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