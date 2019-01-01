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Осадчук Галина Петровна
6.0
0
Осадчук Галина Петровна
Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Сертификат, "Стоматология" № 0727180187585, до 12.2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Регион
ул. Калинина, 122
Консультация взрослых
Зубной врач
По запросу
0 отзывов
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