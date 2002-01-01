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Парфенова Наталья Анатольевна
5.5
2
Парфенова Наталья Анатольевна
Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2002 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника 17
ул. Краснореченская, 177Б
Первичный приём детей
Педиатр
Бесплатно
Вторичный приём детей
Педиатр
Бесплатно
2 отзыва
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