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Павлова Наталья Юрьевна
6.0
0
Павлова Наталья Юрьевна
Психиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1982 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Психиатрия-наркология, 2017 г.
ИПКСЗ, Психиатрия, 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Госпиталь ФКУЗ МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Павловича, 1В
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
0 отзывов
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